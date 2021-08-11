Samsung представил новые смартфоны - флагманы с гибким дисплеем

Южнокорейский производитель Samsung представил две новые модели смартфонов с гибким экраном — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, поддерживающих работу в сетях пятого поколения (5G).

Первая модель получила внутренний экран размером 7,6 дюйма и внешний — 6,2 дюйма. У аппарата три расположенные сзади основные камеры разрешением 12 Мп каждая. Есть также камера под экраном разрешением 4 Мп и фронтальная на 10 Мп. Модель оснащена аккумулятором 4400 мА·ч и процессором Snapdragon 888.

Основной экран раскладушки Galaxy Z Flip3 имеет размер 6,7 дюйма, а внешний — 1,9 дюйма. У модели две основные камеры разрешением 12 Мп и одна фронтальная на 10 Мп. Гаджет оснащен аккумулятором 3300 мА·ч и процессором Snapdragon 888. Оба аппарата оснащены стеклом Gorilla Glass Victus, обладающим повышенным уровнем прочности.

Galaxy Z Fold3 поддерживает функцию электронного пера S Pen. По заявлению производителя, Galaxy Z Flip3 — стильный смартфон, который помогает выразить индивидуальность владельца. Он производится в четырех основных цветах: кремовом, зеленом, лиловом и черном.

Galaxy Z Fold3 5G будет доступен в России по цене от 160 тысяч рублей за базовую версию, модель в максимальной комплектации обойдется на 10 тысяч дороже. Минимальная цена Galaxy Z Flip3 5G составит 90 тысяч рублей, топовый вариант - 95 тысяч рублей.

