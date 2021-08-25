Samsung получит доступ к телевизорам по всему миру

Компания Samsung представила новую технологию TV Block, которая позволит её заблокировать любой телевизор марки, сообщает РИА Новости.

Данная функция предназначена для борьбы с кражами техники. При подключении телевизора к интернету TV Block будет сверять серийный номер устройства со списками украденной или нелегально проданной продукции, и, в случае совпадения, автоматически заблокирует его.

В компании отметили, что новая система будет активирована на всех телевизорах бренда и будет особенно полезна во время массовых беспорядков, когда люди безнаказанно грабят магазины электроники.

Ранее над сервисом электронных платежей Samsung Pay нависла угроза запрета в России по причине спора вокруг прав на использование технологий, сообщает РЕН ТВ.

