Samsung получит доступ к телевизорам по всему миру
Компания Samsung представила новую технологию TV Block, которая позволит её заблокировать любой телевизор марки, сообщает РИА Новости.
Данная функция предназначена для борьбы с кражами техники. При подключении телевизора к интернету TV Block будет сверять серийный номер устройства со списками украденной или нелегально проданной продукции, и, в случае совпадения, автоматически заблокирует его.
В компании отметили, что новая система будет активирована на всех телевизорах бренда и будет особенно полезна во время массовых беспорядков, когда люди безнаказанно грабят магазины электроники.
Ранее над сервисом электронных платежей Samsung Pay нависла угроза запрета в России по причине спора вокруг прав на использование технологий, сообщает РЕН ТВ.
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