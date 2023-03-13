Сайт «Ингосстраха» стал еще удобнее для клиентов
Компания «Ингосстрах» отметила начало года комплексным обновлением своего внешнего интернет-ресурса, сообщается в релизе страховщика. Теперь клиентам будет гораздо легче оформить необходимый полис, найти информацию и работать в личном кабинете. Реализация проекта началась девять месяцев назад, он вовлёк все ключевые разделы портала.
Как отмечают разработчики, предыдущая версия сайта отличалась «тяжелым» визуальным восприятием, а также сложным языком ответов системы. Всё это затрудняло работу клиентов. Новая дизайн-система была сформирована на основе многочисленных интервью с потребителями услуг компании и новому подходу к проектированию под названием «Jobs To Be Done».
После обновления ресурс не перегружен большими текстовыми блоками, а дизайн и описание получились более простыми для восприятия. Кроме того, большее удобство ощутили клиенты, которые пользуются мобильными браузерами. В целом дизайн стал напоминать структуру мобильного приложения, где всю информацию можно найти за три клика.
Скорость стала еще одним преимуществом нового варианта сайта. Время его загрузки составляет всего от 1 до 3 секунд. Такая оперативность позволяет улучшать клиентский опыт, снижать показатель отказов, наращивать посещаемость ресурса.
Изменения коснулись и функционала сайта - обновлены калькуляторы по полисам каско, ВЗР, ОСАГО, имущества и страхования от несчастного случая. Время оформления документов сокращено на 60 – 70%. Кроме того, появилась возможность пользоваться на сайте новыми платежными инструментами: сервисом быстрых платежей, YandexPay и SberPay.
Как пояснил директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха» Антон Косачёв, основная цель всех изменений – удобство клиентов.
«Мы полностью переделали иллюстрации и саму концепцию, сделали сайт более «воздушным», а найти всю нужную информацию теперь можно за несколько кликов. Помимо внешних изменений, ускорилось время загрузки сайта и оформления полисов. При этом работа с сайтом не завершается, мы продолжаем улучшать наш сервис», - отметил Косачёв.
Как подчеркнули в компании, модернизация ресурса – это ещё и важный шаг по внедрению доступности цифровых технологий, инноваций и клиентоцентричности «Ингосстраха» в рамках устойчивого развития.
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