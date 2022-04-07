РЖД не погасили еврооблигации в срок из-за санкций

Открытое акционерное общество «РЖД» не сумело погасить вовремя выпуск долларовых еврооблигаций. Об этом информирует сам государственный холдинг, ссылаясь на технические трудности, возникшие из-за санкций, введённых Великобританией.

«Российские железные дороги» должны были 5 апреля погасить выпуск еврооблигаций номинальным объемом около 605 миллионов долларов, а также выплатить накопленный доход по нему. Эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не смог получить от ОАО средства для выплат держателям бумаг.

РЖД были включены Лондоном в санкционный список 24 марта. Сразу после этого компания направила в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании просьбу о предоставлении лицензии на обслуживание своих долговых обязательств. Однако обработка данного запроса может занять несколько недель.

Ранее ОАО «РЖД» также не смогло в срок обеспечить купонные выплаты по еврооблигациям, номинированным в рублях, швейцарских франках и британских фунтах. Как предупредили в холдинге, выплаты по евробондам в различных валютах могут быть отложены или приостановлены на неопределенный срок платежными агентами или банками-корреспондентами.

