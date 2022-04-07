РЖД не погасили еврооблигации в срок из-за санкций
Открытое акционерное общество «РЖД» не сумело погасить вовремя выпуск долларовых еврооблигаций. Об этом информирует сам государственный холдинг, ссылаясь на технические трудности, возникшие из-за санкций, введённых Великобританией.
«Российские железные дороги» должны были 5 апреля погасить выпуск еврооблигаций номинальным объемом около 605 миллионов долларов, а также выплатить накопленный доход по нему. Эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не смог получить от ОАО средства для выплат держателям бумаг.
РЖД были включены Лондоном в санкционный список 24 марта. Сразу после этого компания направила в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании просьбу о предоставлении лицензии на обслуживание своих долговых обязательств. Однако обработка данного запроса может занять несколько недель.
Ранее ОАО «РЖД» также не смогло в срок обеспечить купонные выплаты по еврооблигациям, номинированным в рублях, швейцарских франках и британских фунтах. Как предупредили в холдинге, выплаты по евробондам в различных валютах могут быть отложены или приостановлены на неопределенный срок платежными агентами или банками-корреспондентами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Мишустин пообещал проиндексировать пенсии и увеличить зарплаты
- Лукашенко потребовал подключить Белоруссию к переговорам представителей России и Украины
- Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют деньгами
- Мишустин обнаружил «уникальное пространство возможностей» для России
- Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
- Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля
- ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
- Мишустин назвал заморозку активов РФ пиратством и грабежом
- «Трудно поддаётся пониманию». Песков оценил новые антироссийские санкции
- Россияне нашли замену западному кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru