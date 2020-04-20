Российское оборудование для дезинфекции поступит в больницы

Компания «ТЗМОИ», расположенная на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», поставит в восемь больниц в шести регионах России стерилизаторы и дезинфекционно-моечные машины для многоразовых инструментов.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, потребность в этой продукции сейчас очень велика.