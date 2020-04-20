Российское оборудование для дезинфекции поступит в больницы

Компания «ТЗМОИ», расположенная на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», поставит в восемь больниц в шести регионах России стерилизаторы и дезинфекционно-моечные машины для многоразовых инструментов.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, потребность в этой продукции сейчас очень велика.

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«Несмотря на то, что доля иностранной продукции на рынке медицинского оборудования по-прежнему достаточно высока, сегодня мы видим значимость проделанной работы в области импортозамещения. Столичные предприятия готовы оперативно закрывать возрастающие потребности российских больниц в определенных категориях товаров. Для этого компании в срочном порядке увеличивают производственные мощности и переходят на усиленный режим работы», – сказал он.

Среди наиболее востребованного оборудования - стерилизаторы и дезинфекционно-моечные машины для многоразовых инструментов. Они будут поставлены, в том числе в московскую больницу в Коммунарке, детскую инфекционную больницу №6 и Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Оборудование будет доставлено также в больницы Ярославля, Тулы, Крыма и Кировской области.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КоронавирусБольница
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