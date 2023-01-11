«Почту России» возглавил экс-глава «Национальной Лотереи» Волков
Генеральным директором «Почты России» стал Михаил Волков, который ранее руководил компанией «Спортивные Лотереи» - оператором государственной лотереи под брендом «Национальная Лотерея». Такое решение принял Совет директоров акционерного общества.
Ранее кабинет министров РФ утвердил директиву о назначении Волкова гендиректором «Почты». Волкову 46 лет, он уроженец Приморского края. В течение 10 лет занимал руководящие должности в Альфа-банке. В 2012 году в группе ВТБ стал вице-президентом, в 2015 году вошёл в правление Банка Москвы.
С 2016 года банкир занимал пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ. В сентябре 2017 года Волков получил должность заместителя гендиректора по операционному управлению «Почты России». «Спортивные Лотереи» он возглавил в 2021 году.
Предшественник Волкова на посту главы «Почты России» - Максим Акимов, который до этого назначения в феврале 2020 года занимал пост вице-премьера. В сообщении почтового оператора не конкретизируется, чем далее займется Акимов.
Под его началом «Почта России», в частности, вышла на новые рынки, запустила пилотный проект по доставке безрецептурных лекарств в небольших городах и селах, начала использовать беспилотники. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оператор также начал доставлять покупки из европейских интернет-магазинов через своего партнера «Почта Global».
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