Офисному рынку Москвы предрекли бум, несмотря на пандемию

Объём ввода офисов в Москве может побить рекордные показатели с 2015 года. О таких перспективах ведущие эксперты и девелоперы заявили на конференции «Коммерческая недвижимость 2021». Этот рынок продолжает развиваться, несмотря на пандемию и кризисные явления 2020 года.

Так, группа компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») заключила новый договор долгосрочной аренды в офисно-деловом центре «Искра-Парк» в районе Беговой. Арендатором выступила компания Optic DIAS, которая работает на российском оптическом рынке уже более четверти века.

По оценке Светланы Мазур, директора департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент», этот бизнес-центр пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных арендаторов.

«Компании, которые подбирают себе офис сегодня обращают внимание на гибкость и многофункциональность делового пространства, максимально эффективное использование площади. Мы предоставляем самые современные и комфортные условия на рынке коммерческой недвижимости: престижное расположение, пешая доступность до станций метро, необходимые инфраструктурные объекты на первом этаже и вместительный подземный паркинг», - отметила госпожа Мазур.

Директор по маркетингу компании OPTIC DIAS Константин Хазанович рассказал, чем руководствовалась компания, открывая новый головной офис в бизнес-центре «Искра-Парк»:

«Для нас было важно найти такое пространство, в котором можно было бы максимально комфортно соединить изолированное рабочее пространство для нашей команды с шоу-румом, в которых мы могли бы общаться со своими клиентами и партнерами. Новый офис более чем соответствует современным стандартам рабочих пространств, и, мы надеемся, что он удовлетворит все ожидания наших сотрудников».

«Искра-Парк» — офисно-деловой центр класса «А» для крупного бизнеса, который располагается в престижном районе Беговой и имеет прямой доступ к ключевым магистралям города: Ленинградскому проспекту, ТТК, Садовому кольцу и МКАД.

Общая площадь объекта превышает 70 тыс. кв. м, он выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Футуристическое здание с уникальной «бриллиантовой огранкой» состоит из четырех секций переменной этажности. В бизнес-центре обеспечена удобная горизонтальная и вертикальная логистика.

