Названа цена часов Apple Watch 7 для России

Самый доступный вариант часов Apple нового поколения обойдётся россиянам в 36 990 рублей, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что предзаказ на Apple Watch 7 откроют 8 октября, а «живые» продажи стартуют через неделю. Вместе с часами будут предлагаться аксессуары, например, в том числе плетёный монобраслет, правда купить его можно будет только в интернет-магазине Apple.

Ранее американская компания Apple вместе с часамы нового поколения представила четыре новых смартфона - iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Mini и iPhone 13 Pro Max, а также новые планшеты iPad и iPad mini, сообщает RT.

