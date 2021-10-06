Названа цена часов Apple Watch 7 для России
Самый доступный вариант часов Apple нового поколения обойдётся россиянам в 36 990 рублей, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что предзаказ на Apple Watch 7 откроют 8 октября, а «живые» продажи стартуют через неделю. Вместе с часами будут предлагаться аксессуары, например, в том числе плетёный монобраслет, правда купить его можно будет только в интернет-магазине Apple.
Ранее американская компания Apple вместе с часамы нового поколения представила четыре новых смартфона - iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Mini и iPhone 13 Pro Max, а также новые планшеты iPad и iPad mini, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Врачи оценили самочувствие киношников в космосе
- Президент Сербии попросит помощи у Путина из-за подорожания газа
- СМИ: Шойгу наказал военных из-за венчания Романовых
- Кулеба: Украина и Польша действуют в команде по «Северному потоку -2»
- Бизнесмена Быкова суд оставил в СИЗО до января
- Анжелика Варум отказалась посещать Крым
- СМИ: дом престарелых загорелся в Новой Москве
- Молдавия пожаловалась на нехватку газа из России
- Названа цена часов Apple Watch 7 для России
- В США на учениях сбросили макет ядерной бомбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru