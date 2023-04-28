«Мосинжпроект» придерживается передовых принципов охраны труда

Комплексная работа компании «Мосинжпроект» по градостроительному развитию столицы требует неукоснительного соблюдения норм качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда, заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, отмечаемый 28 апреля Всемирный день охраны труда – особый для «Мосинжпроекта», поскольку в компании поступательно внедряются и совершенствуются наиболее актуальные и проверенные практики контроля качества и безопасности в соответствии с международными стандартами, а также это хороший повод напомнить всем специалистам строительной отрасли о важности и значимости данной сферы.

«В этом году «Мосинжпроекту» исполняется 65 лет – все эти годы компания вносит уникальный вклад в градостроительное развитие столицы и создание ее инженерной и транспортной инфраструктуры. Наш ключевой ценностный ориентир – бережное отношение к жизни и здоровью сотрудников при реализации сложных инфраструктурных проектов, требующих неукоснительного соблюдения самых высоких требований в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды», – отметил Юрий Кравцов.

В компании с 24 по 28 апреля проходит Неделя охраны труда, включающая ряд как образовательных, так и практических мероприятий для сотрудников «Мосинжпроекта» и подрядных организаций. Одно из них – очередной форум «Сообщество практиков». Заместитель генерального директора по кадровой политике АО «Мосинжпроект» Григорий Мазитов напомнил, что «Сообщество практиков» – инициированная компанией единая площадка для проектировщиков, строительных подрядчиков и производителей материалов, где происходит обмен опытом, знакомство с передовыми практиками, обсуждение профессиональных задач. В результате совместной работы с экспертами, участники форума находят новые решения и подходы к повышению производительности и качества работ.

Форум – часть программы обучения строителей, инженерно-технических работников и управленцев «ПОЛИГОН». Программа также включает тренинги, семинары, мастер-классы по СМР и другие активности.





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