Миллионы смартфонов и планшетов лишатся мессенджера WhatsApp
Мессенджер WhatsApp обнародовал новые требования к техническим характеристикам устройств, согласно которым будет прекращена поддержка устаревших гаджетов, сообщает пресс-служба компании.
В частности, с 1 ноября 2021 года приложения «лишатся» смартфоны и планшеты, работающие на ОС Android 4.0.4, а также iOS 9. Пользователям рекомендуется либо обновить устройство, либо сохранить историю чатов, чтобы не потерять личные данные.
Ранее в Роскачестве, со ссылкой на «Лабораторию Касперского», заявили, что 83 % всех фишинговых атак в мессенджерах приходятся на WhatsApp, тогда как на Viber только 10 %, сообщают «Невские новости».
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