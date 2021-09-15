Миллер опроверг запуск «Северного потока 2» с 1 октября
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не подтвердил, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток 2» начнётся 1 октября, как ранее утверждало агентство Bloomberg. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов.
Российский газовый концерн 10 сентября объявил о завершении прокладки морской части второй нитки газопровода. Однако остаётся ряд бюрократических барьеров, которые мешают запуску «Северного потока 2».
Заявку на сертификацию от оператора проекта сейчас рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии. Решение будет принято не позднее 8 января 2022 года. Проект направят в Еврокомиссию, однако у нее не будет права вето.
Как уточнил регулятор ФРГ, он не уполномочен принимать решения относительно начала прокачки газа, а только контролирует соответствие проекта европейскому праву. В случае нарушений может быть наложен штраф.
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