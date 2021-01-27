«Мегафон» увеличил долю в видеосервисе Start

Мобильный оператор «Мегафон» увеличил до 50% долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» — головной компании онлайн-кинотеатра Start, следует из информации Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В самом операторе информацию об увеличении доли подтвердили. «Мы видим перспективы рынка OTT в России, и Start растет быстрее всех конкурентов. Мы довольны результатами, верим в актив и продолжим участвовать в его развитии», — добавили в «Мегафоне».

В октябре 2020 года «Мегафон» сообщил, что приобретет 33,8% Start, инвестировав в него 5 млрд рублей в ближайшие три года. Сделку компания закрыла в ноябре.

Остальными долями в «Диджитал медиа холдинге» владеют гендиректор Start Юлия Миндубаева (2,5%), а также основатели и генеральные продюсеры продюсерской студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо (по 11,875% каждый).