Масло Лукойл получило лицензию по новейшей международной спецификации

ООО «ЛЛК-Интернешнл» получило лицензию по новейшей международной спецификации API SP, введенной в начале мая 2020 года. Первым продуктом Компании, разработанным по данному стандарту, стало моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH PLUS 0W-16.

Новое масло предназначено для последних версий автомобилей японских брендов, оснащенных бензиновыми и гибридными двигателями, в числе которых Toyota, Lexus, Honda и другие. Основные преимущества нового продукта ЛУКОЙЛ: пониженный расхода топлива, более чем на 4%, улучшенная защита бензиновых двигателей с непосредственным впрыском от износа, а также минимизация рисков преждевременного воспламенения топливо-воздушной смеси. В ближайшее время новое масло планируется к реализации на территории Китая, где данный класс продуктов уже востребован.

Появление новой спецификации обусловлено несколькими направлениями развития автомобильной отрасли, а именно переходом на новый уровень топливной экономичности и потребностью в увеличении ресурса двигателей. Для подтверждения соответствия новому стандарту моторное масло должно пройти целый ряд испытаний, список которых расширился введением совершенно новых видов тестов. Наряду с уже известными ранее тестами добавились еще два – тест на износ цепи двигателей с непосредственным впрыском и системы ГРМ.

