Компания «Донстрой» досрочно передала восьмой корпус «Сердца Столицы»

Девелопер "Донстрой" на два месяца раньше установленных сроков завершил передачу ключей клиентам в восьмом корпусе проекта "Сердце Столицы". В настоящий момент почти половина собственников уже приступила к ремонту квартир.



Восьмой корпус "Сердца Столицы" представляет собой 24-этажный многосекционный дом общей площадью 94 260 кв. м. В нем расположено 437 квартир и 391 апартамент. Здание оборудовано четырехэтажным подземным паркингом на 511 машиномест. Здесь также предусмотрено 11 коммерческих помещений общей площадью более 1 800 кв. м.



На благоустроенной придомовой территории с зелеными насаждениями расположены зоны отдыха и детские игровые площадки. "Сердце Столицы" занимает 14 га на берегу Москвы-реки около "Москва-Сити". Первая линия, а также три дома во второй линии проекта уже введены в эксплуатацию. В комплексе также работает фитнес-центр с 25-метровым бассейном, торговый центр с супермаркетом, кафе, салоны красоты, медицинские клиники. На территории проекта оборудованы универсальная площадка для игровых видов спорта и скейт-парк. Для прогулок с домашними питомцами предусмотрена специальная площадка.



В "Донстрое" отметили, что сегодня в продаже остались только квартиры в десятом корпусе на второй линии проекта . Компания предлагает 65 лотов, включая видовые квартиры с панорамными вилами на знаковые объекты Москвы.

