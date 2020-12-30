Honda перестанет продавать свои автомобили в России

Японский автопроизводитель Honda в течение 2022 года перестанет поставлять новые автомобили марки официальным дилерам в России, сообщает пресс-служба ООО «Хонда Мотор Рус».

В сообщении российского офиса говорится, что данное решение было принято с учётом стратегии развития автомобильного бизнеса Honda Motor, которая направлена на «реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».

В компании отметили, что в России продолжатся продажи мотоциклов и силовой техники Honda, а также послепродажное обслуживание автомобилей.

Ранее компания Honda объявила об уходе из гонок «Формула 1» в конце 2021 года, сообщает RT. Японские мотористы, поставляющие двигатели для болидов команд Red Bull Racing и Alpha Tauri, заявили, что это связано с желанием «перераспределить инженерные ресурсы».

