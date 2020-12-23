Холдинг «Швабе» рассказал о разработках для сельского хозяйства

Предприятия холдинга «Швабе» – одного из крупнейших производителей медицинского оборудования в России – также занимаются новейшими разработками в сфере оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства, рассказали представители компании.

В частности, входящий в структуру холдинга Уральский оптико-механический завод выпускает спутниковую геодезическую многочастотную аппаратуру под товарным знаком Genesis. Это комплексное цифровое решение представляет собой референсную базовую станцию, многочастотные спутниковые приемники, смарт-терминал и полевой контроллер со смарт-антенной, которое поддерживает все актуальные спутниковые системы. Genesis предназначен для геодезических изысканий, для целей кадастра, землеустройства, сельского хозяйства и геофизики. Аппаратуру уже испытали на тракторной технике в Казани и Ростове-на-Дону.

В свою очередь, Загорский оптико-механический завод производит малогабаритный фотометр КФК – прибор с фотометрическим шаром в качестве осветителя, применяемый в сельском хозяйстве для оценки качества воды и кормов, плодородия и загрязненности почвы. На этом же предприятии выпускают белизномер РЗ-БПЛ-ЦМ для измерения белизны мучных смесей.

Кроме того, Центральное конструкторское бюро оптико-электронного приборостроения «Фотон» выпускает приборы для экспресс-оценки качества зерна пшеницы «Протеин-1», а научно-производственное объединение «Орион» – уникальные SWIR-камеры, способные легко выявить пораженную болезнями флору, определить влажность почв или характеристики посевов, вплоть до того, какое количество удобрений нужно использовать.

В составе гиперспектральных камер для оценки состояния воздуха, растительности и почвы, сельскохозяйственного и геологического картографирования используется дифракционная оптика казанского Научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики».

