Gruppa Skryptonite выступит на платформе МТС
20 июня 202012:00
Gruppa Skryptonite даст концерт в прямом эфире на онлайн-платформе МТС Live VR. Он состоится в воскресенье, 21 июня.
Концерт начнется в 20:00 (мск). Посмотреть бесплатную трансляцию можно по ссылке: vr.mts.ru.
Прямой эфир проекта доступен и в социальных сетях в группах МТС, а также на платформе МТС ТВ. Во время трансляций артистам можно задавать вопросы в комментариях.
Отмечается, что выступление будет доступно в записи на vr-платформе и на платформе МТС ТВ.
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20 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru