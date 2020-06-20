Gruppa Skryptonite выступит на платформе МТС

Gruppa Skryptonite даст концерт в прямом эфире на онлайн-платформе МТС Live VR. Он состоится в воскресенье, 21 июня.

Концерт начнется в 20:00 (мск). Посмотреть бесплатную трансляцию можно по ссылке: vr.mts.ru.

Прямой эфир проекта доступен и в социальных сетях в группах МТС, а также на платформе МТС ТВ. Во время трансляций артистам можно задавать вопросы в комментариях.

Отмечается, что выступление будет доступно в записи на vr-платформе и на платформе МТС ТВ.

