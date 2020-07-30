Газпромбанку исполнилось 30 лет
Газпромбанк сегодня празднует 30-летний юбилей.
Как рассказали в пресс-службе, у банка есть стремление динамично развиваться, продолжать экспериментировать и предлагать инновационные решения, в том числе в дистанционных каналах обслуживания.
Также отмечается, что за 30 лет Газпромбанк прошёл длинный путь, чтобы быть удобным банком для своих розничных и корпоративных клиентов. На счету банка много побед и наград за достижения во всех направлениях деятельности, что подтверждает профессионализм и правильность выбранной стратегии развития.
«Мы ценим персональный подход к каждому, кто обращается в Газпромбанк, проявляем неравнодушие при решении любых вопросов, несем ответственность за результаты и активно берёмся за новые задачи», - подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что программы лояльности для клиентов Газпромбанка регулярно признаются экспертным сообществом лучшими на рынке.
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