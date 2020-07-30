Газпромбанку исполнилось 30 лет

Газпромбанк сегодня празднует 30-летний юбилей.

Как рассказали в пресс-службе, у банка есть стремление динамично развиваться, продолжать экспериментировать и предлагать инновационные решения, в том числе в дистанционных каналах обслуживания.

Также отмечается, что за 30 лет Газпромбанк прошёл длинный путь, чтобы быть удобным банком для своих розничных и корпоративных клиентов. На счету банка много побед и наград за достижения во всех направлениях деятельности, что подтверждает профессионализм и правильность выбранной стратегии развития.

«Мы ценим персональный подход к каждому, кто обращается в Газпромбанк, проявляем неравнодушие при решении любых вопросов, несем ответственность за результаты и активно берёмся за новые задачи», - подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что программы лояльности для клиентов Газпромбанка регулярно признаются экспертным сообществом лучшими на рынке.



