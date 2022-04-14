Для башни Famous в ЖК Filicity выбрана концепция общественных интерьеров
Команда проектировщиков небоскреба Famous в составе ЖК Filicity от MR Group представила концепцию общественных интерьеров проекта.
В интернациональной команде авторов за концепцию стиля и интерьеры лобби, лифтовых холлов и жилых этажей высотки отвечают Carlo Colombo и Paolo Colombo итальянского бюро А++.
Футуристичная 58-этажная башня, строительство которой идет во второй очереди масштабного комплекса, станет первым проектом известной компании в Москве.
Интерьеры общественных зон развивают тему и эстетику смелого высотного объема башни Famous, созданного известной московской архитектурной мастерской ADM.
A ++ предложило оригинальное авторское решение – интеграцию визуального искусства. Оно будет преображать пространство и создавать несколько интерьеров внутри одного. Для разного настроения и энергии в лобби сделают акценты в интерьере в виде ярких порталов.
Современный стиль поддерживает коллекция материалов отделки: стеновые панели из сатинированного металла, зеркальный потолок, натуральный камень и мягкая мебель от фешн кутюрье Ellie Saab. Для лобби и лифтовых холлов выбрана прохладная цветовая палитра. Для тихой кофейной зоны – теплые золотистые оттенки и приятные фактуры. Здесь резиденты башни смогут провести деловую встречу, выпить кофе и погрузиться в чтение книг библиотеки лобби.
Футуристичные входные квартирные двери также разработаны бюро А++, они станут основой дизайна типового этажа.
На первом этаже также запроектировано помещение для ожидания курьеров и камера хранения консьерж службы, предназначенная для приема посылок во время отсутствия резидента дома.
В башне Famous расположено 510 квартир, которые предлагаются в двух форматах отделки: дизайнерской MR Ready от бюро Олега Клодта и предчистовой MR Base.
Квартал Filicity строится в западной части столицы, в пешей доступности от станций метро «Фили» и «Багратионовская». Подземная парковка, современный стрит-ритейл, ресторан, службы быта, собственный велнес-центр создают локальную комфортную среду. Объекты для отдыха и спорта, «тропа здоровья» и городская площадь будут интегрированы в квартал Filicity.
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