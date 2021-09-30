Digital Holding начинает работу в Узбекистане

На крупнейший в Центральной Азии телекоммуникационный рынок выходит новый игрок. Digital Holding, совместное предприятие, созданное «ЮэСэМ Телеком» и МегаФоном с партнерами из Узбекистана, начинает работу в республике. Возглавит его Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell.

Компания будет заниматься расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане. Это возможно за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрения передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

В совместном предприятии 51% будет принадлежать компании «Диджитал Инвест», совместному предприятию МегаФона и «ЮэСэМ Телеком», 49% – Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

Новым генеральным директором оператора Ucell (ООО «COSCOM») назначен Андрей Шишковский, прежде занимавший должность директора по региональному развитию МегаФона в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, пост гендиректора CRPT Turon сохранит Анатолий Бачикалов.

Советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров считает, что создание СП Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока как ПАО «МегаФон» будет способствовать внедрению передовых технологических решений. «Руководством страны перед отраслью поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики, в том числе и по дальнейшему развитию мобильной связи. Цифровая экономика определена в качестве основного драйвера экономического роста, поэтому предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов», – заявил Олимжон Умаров.

В свою очередь, генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан уверен, что профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания совместного предприятия, «позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу».

«От МегаФона мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам», – подчеркнул Хачатур Помбухчан.

