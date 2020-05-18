Девелоперы фиксируют рост спроса на элитные апартаменты

Спрос на апартаменты в элитном квартале «Сады Пекина» на Маяковской с начала 2020 года вырос на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Галс-Девелопмент», развивающей этот проект.



Там также отмечают, что покупатели стали чаще интересоваться апартаментами средней площади (80-120 кв. метров), в то время как в предыдущие периоды больший интерес представляли апартаменты минимальной площади (60 кв. метров).

Изменения в структуре продаж эксперты объясняют улучшением условий приобретения лотов. При разнице в метраже почти в 25% апартаменты минимальной и средней площади теперь различаются по цене всего на 10%. К тому же, на объекте «Сады Пекина» уже завершились все работы по строительству и развитию инфраструктуры, а в кризисное время инвестиции в сданную недвижимость намного безопаснее, чем в строящуюся, объяснила директор департамента продаж «Галс-Девелопмент» Екатерина Батынкова.

Кроме того, зафиксирован существенный рост количества сделок по машиноместам в проекте «Сады Пекина». Специалисты связывают динамику с акцией (2 машиноместа по цене одного) и растущей потребностью в приобретении дополнительных машиномест у клиентов, уже купивших апартаменты.



Девелопер пока не планирует повышать цены на недвижимость в квартале «Сады Пекина», однако этот фактор уже заложен в план, и клиентам рекомендуют заключать сделки уже сейчас. К слову, динамика сделок в компании в период самоизоляции осталась стабильной и идёт с опережением плановых показателей, уточнили в «Галс-Девелопмент».

