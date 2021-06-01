Чемезов сохранил пост главы Союза машиностроителей России

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов переизбран главой Союза машиностроителей России, сообщает ТАСС.

Большинство делегатов отчётно-выборного съезда организации поддержали руководителя «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова, который выступил с предложением переизбрать Чемезова на следующий срок.щ

Ранее совет директоров «Газпрома» переизбрал Алексея Миллера на пост председателя правления компании ещё на пять лет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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