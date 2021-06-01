Чемезов сохранил пост главы Союза машиностроителей России

Путин: страна постепенно выходит из эпидемии Минпромторг призвал ритейл повысить закупочные цены на яйца Владимир Жириновский предложил продлить детство до 30 лет Дания не пустит болельщиков из России на матчи Евро-2020, но в этом нет политики