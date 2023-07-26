Бумаги Qiwi падают на Мосбирже на корпоративных новостях
Американские депозитарные расписки Qiwi упали в цене в начале торгов на Московской бирже сразу на 6,5% (до 591 рубля за единицу) на корпоративных новостях. Минувшим вечером стало известно, что «Киви банк» ввёл временные ограничения на вывод средств физическими лицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных.
Такой шаг последовал вслед за предписанием Центробанка РФ после проведённой проверки. Она выявила недочёты при формировании платёжным и финансовым сервисом отчетности и ведению документации.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», теперь можно выводить с Qiwi-кошелька не больше одной тысячи рублей в месяц. Причём это нельзя сделать через Систему быстрых платежей, также невозможно обналичивание. Кроме того, будет невозможно погашать кредиты любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дочь первого президента Мозамбика Жозина Машел поддержала эмансипацию женщин
- Президент Египта захотел обсудить с Путиным укрепление отношений с Россией
- Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
- Путин направил приветствие участникам и гостям форума Россия - Африка
- На железнодорожной станции под Рязанью загорелись вагоны с серой
- Молдавия сокращает число дипломатов в посольстве России
- Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку после 38 лет у власти
- Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию
- Бумаги Qiwi падают на Мосбирже на корпоративных новостях
- Мишустин призвал власти всех уровней следить за оказанием туруслуг в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru