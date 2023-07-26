Бумаги Qiwi падают на Мосбирже на корпоративных новостях

Американские депозитарные расписки Qiwi упали в цене в начале торгов на Московской бирже сразу на 6,5% (до 591 рубля за единицу) на корпоративных новостях. Минувшим вечером стало известно, что «Киви банк» ввёл временные ограничения на вывод средств физическими лицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Такой шаг последовал вслед за предписанием Центробанка РФ после проведённой проверки. Она выявила недочёты при формировании платёжным и финансовым сервисом отчетности и ведению документации.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», теперь можно выводить с Qiwi-кошелька не больше одной тысячи рублей в месяц. Причём это нельзя сделать через Систему быстрых платежей, также невозможно обналичивание. Кроме того, будет невозможно погашать кредиты любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций.

