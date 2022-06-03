«АвтоВАЗ» объявил дату возобновления выпуска автомобилей Lada Granta
Администрация «АвтоВАЗа» наметила возобновление выпуска моделей Lada Granta на будущей неделе. Объявлено, что первые товарные автомобили должны сойти с конвейера в среду, 8 июня.
В рамках подготовки к перезапуску линии Granta (СКП Kalina) сегодня началась сварка кузовов, во вторник, 7 июня предстоит завершить заполнение линии окраски.
Кроме того, возобновлена деятельность других подразделений завода, которые отвечают за обеспечение производства модели Granta. Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» предполагает начать собирать упрощённую версию – без ABS, подушек безопасности, «ЭРА-ГЛОНАСС» и других систем, компоненты которых стали дефицитом из-за санкций.
С 6 июня по 4 сентября завод в Тольятти будет работать в четырёхдневном режиме. Сейчас предприятие простаивает.
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