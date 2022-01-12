Академия Российского телевидения поздравила Этери Левиеву с юбилеем
Академия Российского телевидения поздравляет с юбилеем своего руководителя Этери Левиеву.
Этери Левиева - журналист, телепродюсер, автор документальных проектов и телепрограмм. 12 января ей исполнилось 65 лет.
«Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добра, гармонии, любви и счастья! И пусть впереди – светло и спокойно!» - указывается в поздравлении.
Ранее Левиева возглавляла телекомпанию «Сети ВИD» и основала телеканал «Совершенно секретно».
Сегодня она генеральный директор Академии Российского телевидения, организатора премий и конкурсов ТЭФИ.
Также Этери Левиева - член Академии Российского телевидения, член Союза журналистов, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член Международной академии телевизионных наук и искусств EMMY, Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат многочисленных национальных и международных премий.
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