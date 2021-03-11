«Аэрофлот» продал 51% акций авиакомпании «Аврора» за 1 рубль
Компания «Аэрофлот» продала Дальневосточному федеральному округу 51% акций авиакомпании «Аврора» за 1 рубль. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным.
«Хочу сказать, что проработан был вопрос, и Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51% акций авиакомпании "Аврора" за 1 рубль, как это было решено», — цитирует RT главу Минтранса.
Как уточнил Савельев, «Аврора» стала дальневосточной региональной компанией. Ее приобретение — первый шаг к созданию единого авиаперевозчика на Дальнем Востоке, сообщает Ura.ru.
Авиакомпания «Аврора» до 2024 года получит как минимум 45 единиц отечественной авиатехники, отмечает РИА ФАН. Всего парк перевозчика пополнится 131 самолетом и вертолетом, которые будут осуществлять перелеты по 435 местным и 100 межрегиональным маршрутам.
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