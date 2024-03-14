ЖК «Остров» подтвердил высокий уровень экологичности
Кварталы ЖК «Остров» в Мневниковской пойме прошли сертификацию по «зеленым» стандартам» Green Zoom. Дома подтвердили высокий уровень экологичности и энергоэффективности на уровне «золота».
«Остров» оценивался рабочей группой по таким показателям, как анализ всего проекта, водоэффективность, энергоэффективность, ресурсосбережение и Smart City, безопасное общественное пространство, инновации. Общий показатель энергоэффективности составил 30%.
«Остров» — масштабный проект компании «Донстрой» из десяти кварталов бизнес- и премиум-класса, строящийся в Мневниковской пойме. Дома окружены Москвой-рекой и тремя природными парками.
За счет внедрения новейших технических решений дома здесь обладают высочайшим классом энергоэффективности. Предусмотрена в частности автоматическая регулировка мощности отопления в зависимости от температуры на улице. Это позволяет значительно снизить потребление ресурсов, а для будущих жителей дома - сократить коммунальные расходы.
В доме используется энергосберегающее освещение, в том числе светильники со встроенными датчиками движения. На зеленой территории комплекса применены водоэффективные методы орошения газонов, кустарников и деревьев.
Во входных группах предусмотрена система ионизации, а в подземном паркинге — вентиляции с датчиками, контролирующими уровень выхлопов.
«Остров» проектируется и строится в соответствии с требованиями международного экологического стандарта LEED. Проектные решения предусматривают создание комфортной среды, сохранение сложившейся экосистемы, создание условий для ее развития (раздельный сбор мусора, ресайклинг).
В кварталах появится инфраструктура для использования экотранспорта (стоянки для электросамокатов, велопарковки, зарядки для электромобилей; безбарьерная среда для беспилотного транспорта).
GREEN ZOOM — это рейтинговая система оценки устойчивого развития в строительстве. В зависимости от количества набранных баллов объект получает сертификат определенного уровня — от «бронзы» до «платины».
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