Жителям района Останкино станет доступно больше парков

Жителям Москвы, проживающим в районе Останкино, стало доступно ещё больше красивых зелёных зон столицы с чистым воздухом и различными сценариями активного и спокойного отдыха после запуска МЦД-3.

По железной дороге, например, жители дома «Достижение», расположенного рядом со станцией, теперь смогут быстро доехать до парка «Сокольники», в котором находятся множество живописных прогулочных и велосипедных маршрутов и кафе, а также работают Современный музей каллиграфии и Музей парка «Сокольники».

Также стало значительно легче добраться до Измайловского парка, где раскинулось большое количество дорожек для прогулки среди множества прудов и разнообразной растительности. В Измайловском парке более 500 видов различных растений, в том числе и редких.

Путешествие, занимающее несколько минут, приведёт к парку «Кусково», который известен Большим дворцовым прудом с лодочной пристанью и усадьбой, созданной в XVI веке и долгое время принадлежавшей графскому роду Шереметевых.

Всего жители дома «Достижение» смогут доехать по МЦД-3 до 18 московских парков. Дорога до самых дальних из них займёт не более 25 минут.

