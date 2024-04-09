Жилой комплекс по реновации на Очаковском шоссе достроят в 2025 году

Строительство жилого комплекса из восьми корпусов по программе реновации на Очаковском шоссе будет завершено в 2025 году.



«В районе Очаково-Матвеевское по адресу Очаковское шоссе, владение 3А, 5А в следующем году введут в эксплуатацию жилой квартал по программе реновации. Здесь будет восемь корпусов переменной этажности. В настоящее время идет возведение наземной части зданий», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



Корпуса возведут по квартальному принципу с закрытым двором. Под территорией двора предусмотрена автостоянка. Фасады выполнят из материалов натуральных оттенков, а во входных группах будет витражное остекление. Предусмотрены корзины под кондиционеры.



В жилом квартале запланировано 1247 квартир, в том числе семь - для маломобильных жильцов с широкими коридорами и особенной сантехникой. Отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами реновации.



Первые этажи сделают нежилыми, в них разместятся объекты инфраструктуры, офисы, магазины и спортклубы. В новостройке предусмотрена система охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.



Во дворе запроектирована детская и спортивная площадки. На придомовой территории высадят деревья и кустарники.

