Жилой дом по реновации демонтировали в Троицке

В Троицке снесли четвертый жилой дом по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание было расположено на улице Новая.

«Его жители переехали в новые квартиры на улице Академика Черенкова», - отметил глава департамента.

Он также рассказал, что всего в Троицком округе в программу реновации вошли 124 дома. При демонтаже здания на улице Новой были применены технологии «умного» сноса, которые предусматривают экологическую безопасность, максимальную переработку и повторное использование образующихся отходов.

Также при сносе строения были максимально сохранены все деревья, которые произрастали рядом. Их защитили специальными коробами.

