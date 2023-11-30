Жилой дом по реновации демонтировали в Троицке
В Троицке снесли четвертый жилой дом по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, здание было расположено на улице Новая.
«Его жители переехали в новые квартиры на улице Академика Черенкова», - отметил глава департамента.
Он также рассказал, что всего в Троицком округе в программу реновации вошли 124 дома. При демонтаже здания на улице Новой были применены технологии «умного» сноса, которые предусматривают экологическую безопасность, максимальную переработку и повторное использование образующихся отходов.
Также при сносе строения были максимально сохранены все деревья, которые произрастали рядом. Их защитили специальными коробами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru