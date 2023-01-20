Жилой дом по программе реновации построят в Можайском районе Москвы
В Можайском районе столицы по адресу улица Толбухина, владение 2/4 в 2024 году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время идет возведение надземной части здания и монтаж фасадов», - уточнил он.
Жилой дом будет двухсекционным с подземной автостоянкой. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей кофейного цвета, облицованных кирпичом. На них установят короба для кондиционеров, лоджии застеклят.
В доме будет 268 квартир (однокомнатных – 150, двухкомнатных – 84, трёхкомнатных – 34). Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Первый этаж будет нежилым – там могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря.
В доме предусмотрены грузопассажирские лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов.
Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
Придомовую территорию благоустроят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
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