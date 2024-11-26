Жилой дом первой половины XX века отремонтируют на Новослободской улице
Многоквартирный жилой дом, построенный в центре российской столицы почти сто лет назад, отремонтируют в Тверском районе. Проект работ по адресу: Новослободская улица 73/68, строение 2 уже согласован, сообщил руководитель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Объект капремонта – семиэтажный жилой дом, состоящий из трех секций. Основной объем здания в три этажа возвели в 1926 году, еще четыре этажа надстроили в 1959-м. Согласованный проект ремонта предусматривает комплекс наружных работ», – уточнил глава ведомства.
При разработке проекта капремонта применялся индивидуальный подход, учитывая время постройки объекта. Работы предусматривают комплексное обновление фасадов и цоколя строения, ремонт балконов, вентиляции на крыше и системы внешнего водостока.
Будут полностью заменены козырьки крылец, облицовка ступеней и ограждения. Входные двери заменят на новые.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru