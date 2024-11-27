Жилой дом на Славянском бульваре отремонтируют

Многоквартирный дом 1971 года постройки на Славянском бульваре в Западном административном округе Москвы отремонтируют. Проект работ уже согласован, проинформировал руководитель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Объект ремонта – тринадцатиэтажный шестиподъездный дом 1971 года постройки. Согласованный проект предусматривает работы в подъездах и снаружи здания», – уточнил глава ведомства.



Строение находится по адресу: Славянский бульвар 9, корпус 1. Проект предусматривает ремонт тамбуров, лестничных клеток, вестибюлей, холлов лифтов и межквартирных пространств. Среди прочего в подъездах установят новые почтовые ящики, а также металлические ограждения окон.



Будут проведены комплексные работы по фасадам и цоколю с устройством дополнительного утепления. Во входных группах обновят покрытие площадок и ступеней, отремонтируют козырьки. В доме также полностью обновят систему мусоропроводов. На крыше приведут в порядок надстройки и вентиляционные шахты, металлические подъемные лестницы.

