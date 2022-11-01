Жилой дом на Перовской улице будет построен по программе реновации в 2024 году

Жилой дом, предназначенный для переселения москвичей в рамках программы реновации, будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Строительство ведется в районе Перово (ВАО) по адресу: Перовская улица, владение 6. Сейчас ведется монтаж шпунтового ограждения, разработка котлована и устройство подземной части. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Согласно проекту, будет построено шестисекционное здание переменной этажности с подземным паркингом. Внешняя отделка строения будет осуществляться по системе вентилируемого фасада с применением бетонной плитки.

Ожидается, что по форме новостройка будет напоминать букву «П». Таким образом, в проекте предусмотрен внутренний двор, огороженный с юга, востока и запада. Главные фасады дома будут выходить на юг, в сторону внутридворового проезда параллельно Мастеровой улице.

Всего в жилом доме предусмотрено 352 квартиры: по 164 однокомнатных и двухкомнатных, а также 24 трехкомнатных. В каждой из квартир предусмотрена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая стандартам программы реновации, утвержденным постановлением московского правительства.

На первом этаже нового дома будут находиться просторные вестибюльно-входная группа и лифтовой холл, колясочная, помещения дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Будет благоустроена и придомовая территория: проектом предусмотрена высадка деревьев и кустарники, также рядом с домом разместятся газоны и цветники. Помимо этого, на придомовой территории построят спортивную и детскую площадки, а также оборудуют место для отдыха взрослых.

