Жилой дом на 418 квартир в Коньково достроят в 2023 году
В следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации в столичном районе Коньково по адресу: улица Введенского, владение 5. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас в двух из шести секций завершены монолитные работы, ведется кладка внутренних и наружных стен, ещё в четырех секциях идет работа над устройством монолитных конструкций.
Жилой дом будет состоять из шести секций и рассчитан на 418 квартир, причем шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов. Для этого строители увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.
«Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы», - отметил глава департамента строительства.
Во всех секциях установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.
Корпуса расположатся квадратом, формируя закрытое дворовое пространство, внутри которого разместятся три детские игровые площадки, зона для занятий спортом в любое время года и место тихого отдыха.
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