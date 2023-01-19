Жилой дом на 182 квартиры возводят по программе реновации в районе Бутырский

В Москве в районе Бутырский введут в эксплуатацию жилой дом на 182 квартиры для переселения граждан в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, строители приступили к работам по разработке котлована. Новостройку возводят на месте двух снесенных старых домов», - добавил он.

В доме появятся 182 квартиры, две из которых специальным образом оборудованы для маломобильных граждан.

На первом этаже новостройки смогут разместиться магазины, кафе, спортивные секции. В доме будут установлены четыре лифта. При этом вход в здание сделают удобным для мам с колясками, пол вестибюля и холла на первом этаже будут одного уровня.

Также жители смогут воспользоваться детской и спортивной площадкой во дворе здания.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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