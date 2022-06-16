Здание автотехцентра продадут на востоке Москвы

В Косино-Ухтомском районе Москвы на торгах продадут автотехцентр площадью 1,2 тысячи квадратных метров вместе с земельным участком в 20 соток. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что на территории предлагаемого участка можно будет организовать стоянку для автомобилей перед техническим центром. При этом со стороны МКАД, улицы Муромской и Новоухтомского шоссе к зданию организован удобный заезд.

«Такое нежилое строение - достаточно редкий лот. Он реализуется со всем необходимым оборудованием. Прием заявок продлится до 23 июня, а сами торги состоятся 30 июня», - добавил Щербаков.

По его словам, объект расположен на улице Заозерная. Это одноэтажное кирпичное здание 1969 года постройки под номером 15Б, строение 3А. Оно подключено к центральным и собственным инженерным коммуникациям. К тому же все необходимое оборудование, мебель и системы обеспечения безопасности включены в стоимость.

Сообщается, что начальную цену лота сформировали на основе оценки рыночной стоимости, проведенной независимой организацией.

