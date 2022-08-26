Завершены монолитные работы здания школы в Щаповском поселении
«Завершены работы по устройству монолитного каркаса здания будущей школы в поселении Щаповское. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Школа рассчитана на 800 мест, 150 из которых предусмотрены для дошкольного отделения», - уточнил глава департамента строительства.
На первом этаже будут расположены кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью организации спальных мест, многофункциональное многосветное пространство, помещения административной группы, медицинский блок, столовая и пищеблок, зона ожидания, гардеробные, вестибюль и комната охраны.
На втором этаже школы будут расположены учебные помещения, в том числе кабинетом музыки и пения, мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и спортивные залы.
Третий этаж предполагает кабинеты физики и биологии с лаборантскими, кабинет иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также административные помещения.
Учебные кабинеты средней и старшей школы будут находиться на четвертом этаже. Кроме того, здесь появится робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр, закрытый фонд с выдачей книг, и кабинет иностранного языка
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