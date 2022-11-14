Завершено устройство фасадов скоропомощного корпуса больницы имени Филатова в Москве

В Москве на 80 процентов завершено строительство нового скоропомощного стационарного корпуса больницы №15 имени О.М.Филатова. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, чистовые отделочные работы выполнены на 70 процентов, идет монтаж систем наружного освещения и благоустройство территории. Застройщиком объекта выступает АНО «РСИ».

Общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров. В скоропомощном стационарном комплексе расположатся шесть разнопрофильных операционных. Медицинское учреждение получит современное оборудование, включая антиограф, магнитно-резонансный томограф, аппарат искусственного кровообращения.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных комплексов – ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медпомощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства», - отметил Загрутдинов.

В корпусе предусмотрено удобное зонирование помещений. Прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести. Кроме того, в здании создадут комфортные условия для пребывания родственников пациентов.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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