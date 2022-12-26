Завершена тоннелепроходка между станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии метро

Пройден второй тоннель между станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии метро, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Ольга» завершил проходку протяженностью 2450 метров», – отметил заместитель Мэра.

По его словам, работы велись под улично-дорожной сетью густонаселенных кварталов юго-запада столицы в почвах с обилием инженерных коммуникаций.

«Трасса прошла под дорожным полотном дублера Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, а также в зоне влияния объектов действующего метрополитена – станции «Академическая» Калужско-Рижской линии подземки и прилегающих тоннелей», – пояснил Андрей Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов напомнил, что соседний тоннель месяц назад был проложен ТПМК «Марина», и теперь завершена проходка всего перегона, что позволит строителям приступить к активным монолитным работам на строящейся станции «Академическая» Троицкой линии.

«В настоящее время на центральном участке Троицкой линии ведется проходка четырех тоннелей: щиты «Александра» и «София» соединяют станцию «ЗИЛ» с «Крымской», а ТПМК «Наталия» и «Светлана» – «Крымскую» с «Академической»», – сообщил Юрий Кравцов.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тысяч человек в сутки.

