Застройщик ЖК «Сиреневый парк» ввел в эксплуатацию дом с детским садом
На востоке столицы введен в эксплуатацию жилой дом с детским садом и коммерческими помещениями. Объект возведён в составе III этапа ЖК «Сиреневый парк», сообщили в AFI Development.
Новый дом на 1100 квартир вместе с детским садом на 150 мест находится по адресу улица Тагильская, владение 4.
Общая площадь многосекционного дома составляет больше ста тысяч квадратных метров, в том числе жилая площадь – почти 59 000 квадратов. Этажность переменная – максимальная высота составляет 24 этажа. В доме квартиры от одной до четырех комнат, в том числе планировки с кухней-нишей. Введен также подземный паркинг на 409 машино-мест.
Жилой комплекс «Сиреневый парк» — масштабный проект редевелопмента бывшей промышленной зоны «Калошино» и завода «Московский Метрострой». Помимо жилых корпусов, в составе ЖК запроектированы многофункциональный офисно-торговый центр и социальная инфраструктура: три детских сада и школа. Внутри квартала будут созданы пешеходные бульвары и велосипедные дорожки, детские игровые комплексы и спортивные площадки. Площадь озеленения составит более трех гектаров.
Дополнительно компания AFI Development установила на соседней территории мемориальный комплекс, посвященный работникам Мосметростроя, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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