Заммэра Бочкарёв: В Москве с начала года ввели около 70 новых соцобъектов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о детских садах, школах и других социальных объектах, введенных в эксплуатацию в столице за десять месяцев 2021 года.
«Развитие социальной инфраструктуры столицы всегда было одной из наших основных задач, всего с начала года силами города и инвесторов в Москве построено и введено в эксплуатацию 68 новых социальных объектов», - сказал Бочкарёв.
По его словам, в их числе 21 детсад, 21 школа, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и два объекта культуры.
Ранее Бочкарёв отмечал, что в Москве уже перевыполнен годовой план по вводу недвижимости.
«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м. различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», - подчеркнул глава стройкомплекса.
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