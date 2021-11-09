Заммэра Бочкарёв: В Москве с начала года ввели около 70 новых соцобъектов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о детских садах, школах и других социальных объектах, введенных в эксплуатацию в столице за десять месяцев 2021 года.

«Развитие социальной инфраструктуры столицы всегда было одной из наших основных задач, всего с начала года силами города и инвесторов в Москве построено и введено в эксплуатацию 68 новых социальных объектов», - сказал Бочкарёв.

По его словам, в их числе 21 детсад, 21 школа, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и два объекта культуры.

Ранее Бочкарёв отмечал, что в Москве уже перевыполнен годовой план по вводу недвижимости.

«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м. различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», - подчеркнул глава стройкомплекса.

