Загрутдинов: Завершено усиление несущих конструкций здания в проблемном ЖК

В Москве завершилось усиление несущих конструкций здания на 415 квартир в проблемном жилом комплексе «Квартал Триумфальный» в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, общая площадь комплекса составляет 92 тысячи квадратных метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг.

«На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года»,- уточнил глава департамента.

Строители уже завершили торкретирование в подземной части. Во дворе жилого комплекса закончилось бетонирование канала теплосети и началась прокладка трубопровода. В рамках работ по закрытию теплового контура смонтировано 160 балконных дверей. Продолжается установка радиаторов отопления.

Прежний застройщик ЗАО «ФЦСР» был признан банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. После этого все полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы столичному департаменту гражданского строительства.

В настоящее время за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков.

