Загрутдинов: Завершено усиление несущих конструкций здания в проблемном ЖК
В Москве завершилось усиление несущих конструкций здания на 415 квартир в проблемном жилом комплексе «Квартал Триумфальный» в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, общая площадь комплекса составляет 92 тысячи квадратных метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг.
«На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года»,- уточнил глава департамента.
Строители уже завершили торкретирование в подземной части. Во дворе жилого комплекса закончилось бетонирование канала теплосети и началась прокладка трубопровода. В рамках работ по закрытию теплового контура смонтировано 160 балконных дверей. Продолжается установка радиаторов отопления.
Прежний застройщик ЗАО «ФЦСР» был признан банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. После этого все полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы столичному департаменту гражданского строительства.
В настоящее время за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru