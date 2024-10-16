Загрутдинов: Во дворе проблемного ЖК «Троицкая ривьера» благоустроят территорию
Генподрядчик ООО «БратКом-Групп» начал установку малых архитекурных форм во дворе проблемного ЖК «Троицкая ривьера». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
«Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – добавил он.
По словам Загрутдинова, также продолжается укладка резинового покрытия и асфальтирование, на 45% выполнено устройство тротуаров и бордюров.
Помимо прочего в домах началась покраска мест общего пользования и сборка лифтовых кабин. В котельной жилого комплекса также продолжается подготовка к пусконаладочным работам. В общей сложности на объекте задействованы 150 человек.
Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал проект в феврале 2014 года, однако не смог завершить строительство, поскольку с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. По решению мэра столицы Сергея Собянина, реализацию объекта завершит ООО «БратКом-Групп». Генеральный подрядчик работает по заказу КП «УГС», подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы.
На данный момент в Москве за счет городского бюджета достраивают шесть проблемных объектов. В общей сложности свои квартиры ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
- Армия России освободила Красный Яр в ДНР
- В Турции три здания частично обрушились из-за землетрясения
- Сборную Англии по футболу возглавит Томас Тухель
- В Москве в автомобиле каршеринга нашли экзотическую змею
- ВЦИОМ: За полный запрет квадробинга выступает 35% россиян
- СМИ: Российский турист был ранен во время уличной стрельбы в Турции
- СМИ: Аферисты похитили 23 млн рублей у 94-летнего Героя России Коновалова
- Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали на востоке Турции
- СМИ: Дочь Клинта Иствуда задержали после драки с мужем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru