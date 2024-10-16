Загрутдинов: Во дворе проблемного ЖК «Троицкая ривьера» благоустроят территорию

Генподрядчик ООО «БратКом-Групп» начал установку малых архитекурных форм во дворе проблемного ЖК «Троицкая ривьера». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – добавил он.

По словам Загрутдинова, также продолжается укладка резинового покрытия и асфальтирование, на 45% выполнено устройство тротуаров и бордюров.

Помимо прочего в домах началась покраска мест общего пользования и сборка лифтовых кабин. В котельной жилого комплекса также продолжается подготовка к пусконаладочным работам. В общей сложности на объекте задействованы 150 человек.

Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал проект в феврале 2014 года, однако не смог завершить строительство, поскольку с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. По решению мэра столицы Сергея Собянина, реализацию объекта завершит ООО «БратКом-Групп». Генеральный подрядчик работает по заказу КП «УГС», подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы.

На данный момент в Москве за счет городского бюджета достраивают шесть проблемных объектов. В общей сложности свои квартиры ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.

