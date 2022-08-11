Загрутдинов: В сентябре будет сдан спорткомплекс с канатной дорогой на Воробьевых горах

Спортивный комплекс с кресельной канатной дорогой и горнолыжными склонами на Воробьевых горах введут в эксплуатацию в сентябре. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, объект находится в высокой стадии готовности.

«Сейчас ведутся пусконаладочные работы на кресельной канатной дороге, на которой будет 14 кресел по шесть посадочных мест, также по устройству газонного покрытия на склонах», - уточнил Загрутдинов.

Он также отметил, что канатная дорога протяженностью 320 метров сможет провозить тысячу человек в час, а горнолыжные трамплины для тренировок предполагают занятия 180 спортсменов в сутки.

«Кроме этого, за счет средств городского бюджета здесь возводятся три горнолыжные трассы с системой искусственного оснежения длиной 250, 170 и 325 м, два трамплина для прыжков на лыжах К-40 и К-20 с совмещенным столом приземления и судейской башней», - добавил глава столичного департамента строительства.

