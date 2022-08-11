Загрутдинов: В сентябре будет сдан спорткомплекс с канатной дорогой на Воробьевых горах
Спортивный комплекс с кресельной канатной дорогой и горнолыжными склонами на Воробьевых горах введут в эксплуатацию в сентябре. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, объект находится в высокой стадии готовности.
«Сейчас ведутся пусконаладочные работы на кресельной канатной дороге, на которой будет 14 кресел по шесть посадочных мест, также по устройству газонного покрытия на склонах», - уточнил Загрутдинов.
Он также отметил, что канатная дорога протяженностью 320 метров сможет провозить тысячу человек в час, а горнолыжные трамплины для тренировок предполагают занятия 180 спортсменов в сутки.
«Кроме этого, за счет средств городского бюджета здесь возводятся три горнолыжные трассы с системой искусственного оснежения длиной 250, 170 и 325 м, два трамплина для прыжков на лыжах К-40 и К-20 с совмещенным столом приземления и судейской башней», - добавил глава столичного департамента строительства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Торино»
- В Совфеде объяснили, как любой может стать президентом Украины
- Климатолог не исключил прихода в Россию «европейской» засухи
- Минстрой обучит строителей для ЛНР и ДНР в местных колледжах
- В России резко выросло количество выданных загранпаспортов
- Захарова уличила сейм Латвии в «животной ксенофобии»
- В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества
- Переписку в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверят на экстремизм
- Шольц назвал условие для визита Путина в Германию
- Собянин анонсировал открытие основного участка МСД ко Дню города
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru