Загрутдинов: В районе Кунцево введена в эксплуатацию детская поликлиника
Новое здание детской поликлиники на 320 посещений в смену в районе Кунцево по адресу улица Академика Павлова, владение 40 введено в эксплуатацию. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Медицинское учреждение построено в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +», - отметил он.
Для юных пациентов созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Новая система навигации позволит им без труда находить нужный кабинет. Также оборудованы специальные детские уголки, где маленькие пациенты смогут скоротать время в ожидании своего приема.
Вход в поликлинику с детьми, имеющих симптомы инфекционных заболеваний, будет организован через приемно-смотровой бокс, который оборудован для приема детей на колясках.
Департамент строительства города Москвы проинформировал о том, что на прилегающей территории к поликлинике оборудовали детскую игровую площадку, велопарковку, зону ожидания с тентами, рядом разобьют газоны и высадят кустарники. Для сотрудников и посетителей предусмотрена парковка.
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