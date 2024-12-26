Загрутдинов: В первом корпусе ЖК «Воскресенское» завершено остекление витражом

В первом корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» завершено витражное остекление в зоне лестничных пролетов, рассказал генподрядчик ООО «ГП-МФС».



Сейчас там проводится монтаж стояков отопления, а во втором корпусе - обвязка газовой котельной. В подземной части ведутся работы по устройству входных групп в подвал.



В третьем корпусе рабочие проводят наружную и внутреннюю каменную кладку в секции В, а также монтаж направляющих лифтов. В четвертом корпусе выполняется монтаж воздуховодов, устройство приямков и входных групп. Всего на месте трудятся 168 человек.



Глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что жилой комплекс «Воскресенское» расположен в районе Коммунарка. Он рассчитан на 550 квартир.



«Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – пояснил он.



Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году, однако застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» в 2014 году стал банкротом. Достроить объект за счет средств бюджета города решил Мэр Москвы Сергей Собянин. Все полномочия и функции по этому процессу были переданы департаменту гражданского строительства столицы.



Загрутдинов уточнил, что сейчас ведомство достраивает еще шесть проблемных объектов. Своих квартир в них ждут 2,5 тысячи дольщиков.

