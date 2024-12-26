Загрутдинов: В паркинге проблемного ЖК «Троицкая ривьера» завершено усиление пилонов
В паркинге ЖК «Троицкая ривьера» завершено усиление пилонов, сообщил генподрядчик ООО «БратКом-Групп», работающий по заказу КП «УГС».
Также устранены замечания по размещению пожарных шкафов, а сейчас рабочие выполняют пусконаладочные работы по системе автоматической пожарной сигнализации, проверяют слаботочные системы.
Глава Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что жилой комплекс «Троицкая ривьера» на 148 квартир строится в городе Троицк на улице Заречная.
«Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тысяч кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», - пояснил Загрутдинов.
Реализацию проекта в феврале 2014 года начал Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект», однако с 2017 года он находится в процедуре банкротства. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп».
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