Загрутдинов: В паркинге проблемного ЖК смонтировали эвакуационные лестницы
В Москве в паркинге проблемного ЖК «Троицкая ривьера» смонтированы пожарные лестницы и установлены витражи. Об этом сообщил глава столичного департамента по гражданскому строительству Рафик Загрутдинов.
По его словам, в домах выполняется подключение оконечных устройств слаботочных систем. Уже завершены все работы по устройству водопровода и благоустройству территории. Ведется подготовка к проведению итоговой проверки.
«Жилой комплекс «Троицкая ривьера» на 148 квартир возводится на территории ТиНАО. Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест», – уточнил глава департамента.
Он отметил, объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика.
Первоначальный застройщик - ООО «ИнтерьерДизайнПроект» с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение завершить строительство проблемного объекта за счет средств городского бюджета. Сейчас в столице достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков.
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