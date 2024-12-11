Загрутдинов: В Москве в третьем корпусе проблемного ЖК начался монтаж стояков

В Москве в третьем корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» рабочие приступили к монтажу стояков отопления в подвальной части здания. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«Жилой комплекс «Воскресенское» общей площадью около 65 тысяч квадратных метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека», – уточнил глава департамента.

По его словам, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года.

В настоящее время в секциях А, Б, В третьего корпуса ведется каменная кладка, а также монтаж лифтового оборудования. Установка оконных блоков и стояков отопления завершается в первом корпусе. В секции Б завершен монтаж общеобменной вентиляции. Во втором корпусе завершается монтаж оборудования и обвязка газовой котельной. Воздуховоды устанавливают в секциях Б и В четвертого корпуса.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году. Однако в 2014 году компания-застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» обанкротилась. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке объекта за счет средств бюджета города.

Сейчас силами столичного департамента гражданского строительства достраивается шесть проблемных объектов, в которых свои квартиры ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.

